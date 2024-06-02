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لابيد لنتنياهو بشأن عرض بايدن: لا تستطيع تضليل الناس كل الوقت وأن يكون نهجك الوحيد الغش مع الجميع
آخر الأخبار
2024-06-02 | 03:55
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لابيد لنتنياهو بشأن عرض بايدن: لا تستطيع تضليل الناس كل الوقت وأن يكون نهجك الوحيد الغش مع الجميع
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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