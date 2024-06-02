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وزارة الصحة في غزة: 36439 فلسطينيا قتلوا و82627 أصيبوا في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول

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2024-06-02 | 06:25
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وزارة الصحة في غزة: 36439 فلسطينيا قتلوا و82627 أصيبوا في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول
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وزارة الصحة في غزة: 36439 فلسطينيا قتلوا و82627 أصيبوا في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول

 
 
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