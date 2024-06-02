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o
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المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا كريات شمونة (مدينة الخالصة) بعشرات صواريخ الكاتيوشا
آخر الأخبار
2024-06-02 | 11:10
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المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا كريات شمونة (مدينة الخالصة) بعشرات صواريخ الكاتيوشا
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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