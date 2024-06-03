وزير الشؤون الخارجية الإيرانية بالانابة علي باقري في بيروت حيث سيعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين

بلومبرغ نيوز: كبار المسؤولين التنفيذيين في أرامكو السعودية يعتزمون عقد سلسلة من الفعاليات في لندن والولايات المتحدة لتحفيز الطلب على بيع أسهم بقيمة 12 مليار دولار

بلومبرغ نيوز: كبار المسؤولين التنفيذيين في أرامكو السعودية يعتزمون عقد سلسلة من الفعاليات في لندن والولايات المتحدة لتحفيز الطلب على بيع أسهم بقيمة 12 مليار دولار

اسرائيل: العثور على رجل مفقود منذ 7 أكتوبر ميتاً كان يُفترض أنه من بين الرهائن لدى حماس