بلومبرغ نيوز: كبار المسؤولين التنفيذيين في أرامكو السعودية يعتزمون عقد سلسلة من الفعاليات في لندن والولايات المتحدة لتحفيز الطلب على بيع أسهم بقيمة 12 مليار دولار

المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا آلية عسكرية لقوات العدو الإسرائيلي في جبل عداثر بالصواريخ الموجهة وأصابوها إصابة ‏مباشرة مما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح

المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا آلية عسكرية لقوات العدو الإسرائيلي في جبل عداثر بالصواريخ الموجهة وأصابوها إصابة ‏مباشرة مما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح

وزير الشؤون الخارجية الإيرانية بالانابة علي باقري في بيروت حيث سيعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين