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وزير الدفاع الإسرائيلي يبلغ بلينكن بأن أي اتفاق بشأن غزة يجب أن يتضمن تفكيك حماس كسلطة حاكمة وعسكرية
آخر الأخبار
2024-06-03 | 04:28
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وزير الدفاع الإسرائيلي يبلغ بلينكن بأن أي اتفاق بشأن غزة يجب أن يتضمن تفكيك حماس كسلطة حاكمة وعسكرية
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