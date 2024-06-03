باقري من الخارجية اللبنانية: المقاومة هي أساس الاستقرار والثبات في المنطقة وتحدثنا مع وزير الخارجية عن أهمية تبني دول المنطقة حركة مشتركة لعقد اجتماع بين الدول الاعضاء في مجلس التعاون الاسلامي لوقف العدوان على غزة

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