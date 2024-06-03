فياض يبدأ جولةً في سوريا

بدأ وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض جولةً في سوريا على رأس وفد يضم أعضاء من اللجنة اللبنانية السورية المشتركة لقطاع المياه.



والتقى فياض صباحاً وزير الموارد المائية المهندس حسين مخلوف، حيث بحث ملف المياه المشتركة بين البلدين، خصوصاً مياه نهري الجنوبي الكبير في شمال لبنان ونهر العاصي في البقاع.



ومن المقرر أن يلتقي الوزير فياض رئيس الحكومة السوري، وكل من وزيري الطاقة والكهرباء، وجميعها تأتي في إطار التأكيد على حسن العلاقات بين البلدين الجارين.