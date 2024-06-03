غارات اسرائيلية على منطقة ابو راشد ومدخل بلدة ميدون في البقاع الغربي

زوج يفسد الذكرى السنوية العاشرة لزواجه بكلمة واحدة... وهكذا كان رد فعل زوجته!

زوج يفسد الذكرى السنوية العاشرة لزواجه بكلمة واحدة... وهكذا كان رد فعل زوجته!

أسوأ كابوس على الإطلاق... ما حصل مع هذه المرأة بعد استيقاظها من النوم كان صادماً!