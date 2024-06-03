الرئاسة المصرية: مصطفى مدبولي يقدم استقالة مجلس الوزراء والسيسي يكلفه بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات

باقري في أول جولة رسمية له منذ تسلمه منصبه

باقري في أول جولة رسمية له منذ تسلمه منصبه

"ابقوا معًا عانقوا بعضكم"... 3 أصدقاء جمعهم عناق أخير قبل أن تفرقهم المياه القاتلة وهذه تفاصيل المأساة! (فيديو)