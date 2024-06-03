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الرئاسة المصرية: مصطفى مدبولي يقدم استقالة مجلس الوزراء والسيسي يكلفه بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات
آخر الأخبار
2024-06-03 | 06:21
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الرئاسة المصرية: مصطفى مدبولي يقدم استقالة مجلس الوزراء والسيسي يكلفه بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات
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