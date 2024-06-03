وزير الأمن القومي الإسرائيلي: إذا وافق نتنياهو على الصفقة دون القضاء على حماس فستتفكك الحكومة

نتنياهو: متمسكون بتفكيك حماس وإعادة المخطوفين وهذا جزء من المنحى وليس نابعا من ضغط داخلي

نتنياهو: متمسكون بتفكيك حماس وإعادة المخطوفين وهذا جزء من المنحى وليس نابعا من ضغط داخلي

المقاومة الإسلامية: شنينا هجوماً جوياً بسرب من المسيرات على المقر القيادي المستحدث للجبهة الشرقية في ‏فرقة الجليل مستهدفين المبنى القيادي فيه وأماكن تموضع واستقرار ‏ضباطه وجنوده ووقوعهم بين قتيل وجريح