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الوزير الإسرائيلي بن غفير: نتنياهو دعاني للاطلاع على مسودة خطة غزة لكن مكتبه لم يقدمها مرتين

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2024-06-03 | 09:00
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الوزير الإسرائيلي بن غفير: نتنياهو دعاني للاطلاع على مسودة خطة غزة لكن مكتبه لم يقدمها مرتين
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الوزير الإسرائيلي بن غفير: نتنياهو دعاني للاطلاع على مسودة خطة غزة لكن مكتبه لم يقدمها مرتين

 
 
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