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o
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رويترز: مقتل مستشار عسكري إيراني في سوريا في هجوم إسرائيلي يوم الأحد
آخر الأخبار
2024-06-03 | 11:38
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رويترز: مقتل مستشار عسكري إيراني في سوريا في هجوم إسرائيلي يوم الأحد
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