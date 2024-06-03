المقاومة الاسلامية تنعى الشهيد محمد شوقي شقير "جهاد" من بلدة الغازية في جنوب لبنان

ضو لـ "الانباء الكويتية": بري مقصر في دوره على رأس السلطة التشريعية

ضو لـ "الانباء الكويتية": بري مقصر في دوره على رأس السلطة التشريعية

لا زيادة أو تصحيح على رواتب موظفي القطاع العام في المدى المنظور (الاخبار)