بلومبرغ نيوز: كبار المسؤولين التنفيذيين في أرامكو السعودية يعتزمون عقد سلسلة من الفعاليات في لندن والولايات المتحدة لتحفيز الطلب على بيع أسهم بقيمة 12 مليار دولار

بلومبرغ نيوز: كبار المسؤولين التنفيذيين في أرامكو السعودية يعتزمون عقد سلسلة من الفعاليات في لندن والولايات المتحدة لتحفيز الطلب على بيع أسهم بقيمة 12 مليار دولار

وزير الشؤون الخارجية الإيرانية بالانابة علي باقري في بيروت حيث سيعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين