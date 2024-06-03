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o
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o
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o
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32
o
متن
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باسيل لـ"عشرين 30": هوية لبنان دائمًا ما كانت مهددة وأنا أقبل الإختلاف لكن لا أقبل أن يُفرَض عليّ نموذج
آخر الأخبار
2024-06-03 | 15:38
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باسيل لـ"عشرين 30": هوية لبنان دائمًا ما كانت مهددة وأنا أقبل الإختلاف لكن لا أقبل أن يُفرَض عليّ نموذج
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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