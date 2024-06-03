باسيل لـ"عشرين 30": الحل في موضوع النازحين هو بتطبيق القوانين وبأن تعمل البلديات في نطاق عملها وعبر إعادة المخالفين وعودة العائلات إلى سوريا وهذا ما يحل جزءًا من المشكلة

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