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باسيل لـ"عشرين 30": لدينا نظامنا الداخلي في التيار وفيه مجلس حكماء يتعاطى بموضوع النواب والوزراء وقد تم فصل أحد النواب وإحالة نائب آخر أمام المجلس والقرار سيصدر إما بفصله أو بالتزامه بالنظام

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2024-06-03 | 16:25
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باسيل لـ&quot;عشرين 30&quot;: لدينا نظامنا الداخلي في التيار وفيه مجلس حكماء يتعاطى بموضوع النواب والوزراء وقد تم فصل أحد النواب وإحالة نائب آخر أمام المجلس والقرار سيصدر إما بفصله أو بالتزامه بالنظام
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باسيل لـ"عشرين 30": لدينا نظامنا الداخلي في التيار وفيه مجلس حكماء يتعاطى بموضوع النواب والوزراء وقد تم فصل أحد النواب وإحالة نائب آخر أمام المجلس والقرار سيصدر إما بفصله أو بالتزامه بالنظام

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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