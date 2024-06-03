بو حبيب بعد لقائه باقري: أكدت على موقف لبنان الرافض للحرب كما أثبتت الاحداث من تشرين الأول وشرحت التصور اللبناني لايجاد حلول مستدامة تعيد الهدوء والاستقرار من خلال سلة متكاملة تضمن التطبيق الشامل للقرار ١٧٠١

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