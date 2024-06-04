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مطلوبان روّجا المواد المخدّرة بين خلدة والناعمة

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2024-06-04 | 02:59
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مطلوبان روّجا المواد المخدّرة بين خلدة والناعمة
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مطلوبان روّجا المواد المخدّرة بين خلدة والناعمة

توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخصَين مجهولَين بترويج مواد مخدّرة على المسلك الممتد من خلدة باتجاه النّاعمة.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد المشتبه فيهما، وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت الشّعبة الى معرفة هويّتَيهما، ويُدعيان:

س. ك. (مواليد عام ١٩٧٥، فلسطيني)
خ. ز. د. (مواليد عام ١٩٩٥، فلسطيني)
وهما من أصحاب السّوابق الجرميّة.

الأول: بقضايا سرقة وسلب ومخدّرات، ويوجد بحقّه ثلاث ملاحقات قضائية بجرائم مخدّرات.

الثّاني: بقضايا سرقة ومخدّرات وتهديد وضرب وإيذاء.

بتاريخ 21-5-2024، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفهما، بالجرم المشهود أثناء قيامهما بترويج المخدّرات في محلّة طريق المطار على متن سيّارة نوع "مرسيدس" لون أخضر، تمّ ضبطها. إضافةً إلى ضبط كميّة من المخدّرات من أنواع مختلفة، على الشّكل التّالي:

كيس بداخله مادّة حشيشة الكيف زنته حوالى /7،7/ غ
كيسان بداخلهما مادّة الماريجوانا زنتهما حوالى /6،5/ غ
/8/ أكياس بداخلها مادّة السّلفيا زنتها حوالى /7،8/ غ
حبوب مخدّرة نوع كبتاغون.
ظرف بداخله /10/ حبّات "ترامادول"
هاتف خلوي، ومبلغ مالي.
بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدّرات على عددٍ من الزّبائن على طول الخطّ الممتد من محلّة خلدة باتّجاه النّاعمة.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
 
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