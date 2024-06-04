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o
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o
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o
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o
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المقاومة الإسلامية ردا على الاغتيال في الناقورة: هجوم بسرب من المسيرات الإنقضاضية على لواء حرمون 810 استهدف تموضع ضباط وجنود الجيش الاسرائيلي
آخر الأخبار
2024-06-04 | 06:49
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المقاومة الإسلامية ردا على الاغتيال في الناقورة: هجوم بسرب من المسيرات الإنقضاضية على لواء حرمون 810 استهدف تموضع ضباط وجنود الجيش الاسرائيلي
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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