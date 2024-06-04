غارتان اسرائيليتان متتاليتان على بلدة عيتا الشعب (صور)

الراعي وقائد الجيش يفتتحان في منطقة رأس بعلبك سلسلة مشاريع طرقات

الراعي وقائد الجيش يفتتحان في منطقة رأس بعلبك سلسلة مشاريع طرقات

لوقف تناول الكحول على متن الطائرة في الرحلات الطويلة... هذا ما حذر منه الباحثون!