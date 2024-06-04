بايدن لمجلة تايم الأميركية: لا نعترف بالمحكمة الجنائية الدولية

نائب الأمين العام لحزب الله لـ"الجزيرة": إذا أرادت إسرائيل خوض حرب شاملة فنحن جاهزون لها

نائب الأمين العام لحزب الله لـ"الجزيرة": إذا أرادت إسرائيل خوض حرب شاملة فنحن جاهزون لها

بايدن لمجلة تايم الأميركية: من غير المؤكد ما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت جرائم حرب في قطاع غزة