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نائب الأمين العام لحزب الله لـ"الجزيرة": إذا أرادت إسرائيل خوض حرب شاملة فنحن جاهزون لها
آخر الأخبار
2024-06-04 | 08:05
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نائب الأمين العام لحزب الله لـ"الجزيرة": إذا أرادت إسرائيل خوض حرب شاملة فنحن جاهزون لها
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