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شهيد وجريح في غارة استهدفت دراجة نارية في الناقورة

آخر الأخبار
2024-06-04 | 08:08
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شهيد وجريح في غارة استهدفت دراجة نارية في الناقورة
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شهيد وجريح في غارة استهدفت دراجة نارية في الناقورة

 
 
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