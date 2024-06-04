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متحدث باسم الخارجية القطرية: تلقينا مقترحا إسرائيليا يعكس المواقف التي أعلنها الرئيس الأميركي

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2024-06-04 | 08:44
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متحدث باسم الخارجية القطرية: تلقينا مقترحا إسرائيليا يعكس المواقف التي أعلنها الرئيس الأميركي
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متحدث باسم الخارجية القطرية: تلقينا مقترحا إسرائيليا يعكس المواقف التي أعلنها الرئيس الأميركي

 
 
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