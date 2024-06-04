المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد حيدر حسن مسلماني "حمزة" من مدينة صور وسكان بلدة الناقورة في جنوب لبنان

التحكم المروري: 4 جرحى في 4 حوادث تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية

التحكم المروري: 4 جرحى في 4 حوادث تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية

باسيل لـ"عشرين 30": لدينا نظامنا الداخلي في التيار وفيه مجلس حكماء يتعاطى بموضوع النواب والوزراء وقد تم فصل أحد النواب وإحالة نائب آخر أمام المجلس والقرار سيصدر إما بفصله أو بالتزامه بالنظام