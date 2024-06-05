المقاومة الإسلامية: مجاهدونا كمنوا لمجموعة من جنود العدو أثناء دخولها إلى موقع المالكية واستهدفوها بقذائف المدفعية وأصابوها إصابة مباشرة

في هذه الدولة العربية... طلق زوجته ليتزوج شقيقتها: وهذه تفاصيل القصة الصادمة!

في هذه الدولة العربية... طلق زوجته ليتزوج شقيقتها: وهذه تفاصيل القصة الصادمة!

واشنطن تتوقع تحرّكًا منسّقًا مع الأوروبيين في شأن إيران في وكالة الطاقة الذرية