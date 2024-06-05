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بلال عبدالله بعد لقاء الاعتدال الوطني: لن نوفر جهدا لايجاد مساحة مشتركة والمهم تأمين ارضية وطنية

آخر الأخبار
2024-06-05 | 05:56
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بلال عبدالله بعد لقاء الاعتدال الوطني: لن نوفر جهدا لايجاد مساحة مشتركة والمهم تأمين ارضية وطنية
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بلال عبدالله بعد لقاء الاعتدال الوطني: لن نوفر جهدا لايجاد مساحة مشتركة والمهم تأمين ارضية وطنية

 
 
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