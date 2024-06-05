أمن الدولة توقف في البقاع قتاده عوض الفراج مواليد سوريا 2004 شقيق مطلق النار على السفارة الأميركية إثر مطاردتهم له بعد أن حاول الهرب

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