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o
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30
o
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25
o
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o
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o
كسروان
28
o
متن
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هنية: حماس ستتعامل مع أي اتفاق يرتكز على وقف كامل للحرب والانسحاب الإسرائيلي من غزة بجدية وإيجابية
آخر الأخبار
2024-06-05 | 11:36
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هنية: حماس ستتعامل مع أي اتفاق يرتكز على وقف كامل للحرب والانسحاب الإسرائيلي من غزة بجدية وإيجابية
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