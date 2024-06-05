سموتريتش لنتنياهو: اذهب إلى الحرب مع حزب الله وأخضعه ودمره وحرك الشريط الأمني من الجليل إلى جنوب لبنان

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معلومات للـLBCI: مطلق النار مصاب وكذلك أحد حراس السفارة والجيش ضرب طوقًا أمنيًا في محيط السفارة ويمشط المنطقة بحثًا عن مشتبه بهم آخرين بعملية إطلاق النار