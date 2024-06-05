غسان حاصباني لـ"حوار المرحلة": قبل أن تنتهي ولاية الرئيس عون بدأنا نقول إنه يجب أن نبدأ بالانتخابات الرئاسية بحسب نص الدستور وحذرنا من التأخير ولم تفتح الجلسات ونحن لم نرشح مرشحنا الطبيعي جعجع تسهيلا للانتخابات الرئاسية

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