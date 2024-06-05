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حاصباني لـ حوار المرحلة: لودريان نقل مبادرة جعجع للخماسية وتلقفها بإيجابية ونحن منفتحون على الفرقاء السياسيين

آخر الأخبار
2024-06-05 | 14:49
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حاصباني لـ حوار المرحلة: لودريان نقل مبادرة جعجع للخماسية وتلقفها بإيجابية ونحن منفتحون على الفرقاء السياسيين
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حاصباني لـ حوار المرحلة: لودريان نقل مبادرة جعجع للخماسية وتلقفها بإيجابية ونحن منفتحون على الفرقاء السياسيين

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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