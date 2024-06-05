حاصباني لـ"حوار المرحلة": نحن مستعدون بأي لحظة للنزول إلى البرلمان وعدم الخروج منه قبل انتخاب رئيس وما نطلبه من الفريق الآخر هو عدم تعطيل النصاب وعدم تسكير المجلس أمام النواب وتطبيق الدستور

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