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النائب طوني فرنجية: البلد بحاجة إلى أكثر من مبادرة تأتي من الداخل ونحن منفتحون على أي حوار بناء ويصب في مصلحة الوطن وعلينا السعي لإيجاد حلول داخلية بمعزل عن الحلول الخارجية وما لمسناه اليوم من اللقاء الديمقراطي هو الحرص على البلد