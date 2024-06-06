النائب طوني فرنجية: البلد بحاجة إلى أكثر من مبادرة تأتي من الداخل ونحن منفتحون على أي حوار بناء ويصب في مصلحة الوطن وعلينا السعي لإيجاد حلول داخلية بمعزل عن الحلول الخارجية وما لمسناه اليوم من اللقاء الديمقراطي هو الحرص على البلد

النائب بلال عبدالله بعد لقاء "اللقاء الديمقراطي" و"التكتل الوطني المستقل": بيت فرنجية بيت حوار تاريخيًا والجو كان إيجابيًا وإذا الإستحقاق الرئاسي في لبنان سيظل مربوطًا بالحرب في غزة والإنتخابات الأميركية فعندها سنكون في مشكلة كبيرة

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