مديرة الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية هيلدا خوري لجدل : عدد المبلغين عن عمليات تحرش لفظيّ أو جسديّ في المدارس كان قليلًا لكن هذه السنة ارتفع العدد

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