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قادة ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا يؤكدون مجددا دعمهم الكامل لمقترح بايدن لوقف إطلاق النار الفوري في غزة

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2024-06-06 | 14:29
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قادة ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا يؤكدون مجددا دعمهم الكامل لمقترح بايدن لوقف إطلاق النار الفوري في غزة
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قادة ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا يؤكدون مجددا دعمهم الكامل لمقترح بايدن لوقف إطلاق النار الفوري في غزة

 
 
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