زهران لـ جدل: اذا اعلن باسيل أنه سيسير بفرنجية فجعجع سيُعطّل وجنبلاط أبلغ بري أنه إذا أيّد أي فريق مسيحيّ فرنجية فهو سيسير به

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