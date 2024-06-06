الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
23
o
الجنوب
25
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
يوغا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
23
o
الجنوب
25
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
زهران لـ جدل: الموفد القطري التقى خلال زيارته الاخيرة إلى لبنان "الخليلين" وكان الحديث عن القرار 1701
آخر الأخبار
2024-06-06 | 15:47
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
زهران لـ جدل: الموفد القطري التقى خلال زيارته الاخيرة إلى لبنان "الخليلين" وكان الحديث عن القرار 1701
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الموفد
القطري
التقى
زيارته
الاخيرة
لبنان
"الخليلين"
الحديث
القرار
التالي
فيفي عبده تتحوّل إلى نرجيلة عملاقة! (فيديو)
الوكالة الوطنية للإعلام: إصابات باستهداف دراجة نارية في ساحة عيترون
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
00:37
إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و10 جرحى في 9 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
00:37
إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و10 جرحى في 9 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
0
صحف اليوم
00:30
كفّ يد غادة عون: القصة بدأت مع طلب الحجار منها إيداعه ملفات المصارف (الأخبار)
صحف اليوم
00:30
كفّ يد غادة عون: القصة بدأت مع طلب الحجار منها إيداعه ملفات المصارف (الأخبار)
0
أمن وقضاء
00:21
الدفاع المدني ينشر شروط السلامة العامة على الشواطىء والمسابح
أمن وقضاء
00:21
الدفاع المدني ينشر شروط السلامة العامة على الشواطىء والمسابح
0
صحف اليوم
00:16
"التعاونية" تُعيد التغطية الصحية إلى 90% (الأخبار)
صحف اليوم
00:16
"التعاونية" تُعيد التغطية الصحية إلى 90% (الأخبار)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:38
نتنياهو يلقي خطاباً أمام الكونغرس الأميركي في 24 تموز
أخبار دولية
00:38
نتنياهو يلقي خطاباً أمام الكونغرس الأميركي في 24 تموز
0
آخر الأخبار
00:37
إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و10 جرحى في 9 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
00:37
إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و10 جرحى في 9 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
0
صحف اليوم
00:30
كفّ يد غادة عون: القصة بدأت مع طلب الحجار منها إيداعه ملفات المصارف (الأخبار)
صحف اليوم
00:30
كفّ يد غادة عون: القصة بدأت مع طلب الحجار منها إيداعه ملفات المصارف (الأخبار)
0
صحف اليوم
00:16
"التعاونية" تُعيد التغطية الصحية إلى 90% (الأخبار)
صحف اليوم
00:16
"التعاونية" تُعيد التغطية الصحية إلى 90% (الأخبار)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
05:03
نصف مليون مشاهدة في ساعات قليلة... هدية حمو بيكا لزوجته تشعل الإنترنت (فيديو)
فنّ
05:03
نصف مليون مشاهدة في ساعات قليلة... هدية حمو بيكا لزوجته تشعل الإنترنت (فيديو)
0
آخر الأخبار
2024-06-01
التحكم المروري: أشغال على جسر الدورة المسلك الشرقي باتجاه نهر الموت وحركة المرور ناشطة حاليا
آخر الأخبار
2024-06-01
التحكم المروري: أشغال على جسر الدورة المسلك الشرقي باتجاه نهر الموت وحركة المرور ناشطة حاليا
0
صحف اليوم
2024-06-06
فياض لـ"الأخبار": استياء سوري من تعاملنا مع النازحين
صحف اليوم
2024-06-06
فياض لـ"الأخبار": استياء سوري من تعاملنا مع النازحين
0
صحة وتغذية
05:10
الإدمان على الانترنت... هكذا يؤثر على المراهقين!
صحة وتغذية
05:10
الإدمان على الانترنت... هكذا يؤثر على المراهقين!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
بعد الهجوم على السفارة الاميركية...عودة الحديث عن الخلايا النائمة
تقارير نشرة الاخبار
13:15
بعد الهجوم على السفارة الاميركية...عودة الحديث عن الخلايا النائمة
0
أخبار دولية
13:12
معضلتان في اسرائيل: داخل الكابينت الحربي وعلى الجبهة الشمالية
أخبار دولية
13:12
معضلتان في اسرائيل: داخل الكابينت الحربي وعلى الجبهة الشمالية
0
أمن وقضاء
13:10
منفذ الهجوم ضد السفارة الأميركية ذئب منفرد موالٍ لداعش
أمن وقضاء
13:10
منفذ الهجوم ضد السفارة الأميركية ذئب منفرد موالٍ لداعش
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:52
مقدمة النشرة المسائية 6-6-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:52
مقدمة النشرة المسائية 6-6-2024
0
تقارير نشرة الاخبار
07:55
هذه آخر المعطيات عن الهجوم المسلح على السفارة الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
07:55
هذه آخر المعطيات عن الهجوم المسلح على السفارة الأميركية
0
أخبار دولية
07:45
دوجاريك قلق إزاء التوترات المستمرة والمتصاعدة على طول الخط الأزرق جنوبي لبنان
أخبار دولية
07:45
دوجاريك قلق إزاء التوترات المستمرة والمتصاعدة على طول الخط الأزرق جنوبي لبنان
0
أخبار لبنان
05:44
عبدالله: نحاول انضاج ظروف تسوية داخلية تلاقي حماية لبنان.. وفرنجية: منفتحون على أي حوار بناء يصب في مصلحة الوطن
أخبار لبنان
05:44
عبدالله: نحاول انضاج ظروف تسوية داخلية تلاقي حماية لبنان.. وفرنجية: منفتحون على أي حوار بناء يصب في مصلحة الوطن
0
أخبار دولية
05:38
إسبانيا تنضم إلى قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
أخبار دولية
05:38
إسبانيا تنضم إلى قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
0
حال الطقس
01:57
الكتل الحارة تضعف اعتباراً من السبت
حال الطقس
01:57
الكتل الحارة تضعف اعتباراً من السبت
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:43
معلومات للـLBCI: منفذ عملية السفارة الأميركية عمل بمفرده وليس ضمن خلية واشترى السلاح والذخيرة من ماله الخاص واستطلع السفارة الأميركية عبر Google
خبر عاجل
06:43
معلومات للـLBCI: منفذ عملية السفارة الأميركية عمل بمفرده وليس ضمن خلية واشترى السلاح والذخيرة من ماله الخاص واستطلع السفارة الأميركية عبر Google
2
أخبار لبنان
05:56
إصدار رخص سوق خصوصية للمرشحين الذين اجتازوا الامتحانات النظرية والعملية عام 2022 في هذه المناطق
أخبار لبنان
05:56
إصدار رخص سوق خصوصية للمرشحين الذين اجتازوا الامتحانات النظرية والعملية عام 2022 في هذه المناطق
3
فنّ
04:29
كارين رزق الله تواجه موجة الحرّ بصورٍ من المسبح
فنّ
04:29
كارين رزق الله تواجه موجة الحرّ بصورٍ من المسبح
4
امن وقضاء
06:55
معلومات جديدة عن منفذ عملية السفارة الأميركية
امن وقضاء
06:55
معلومات جديدة عن منفذ عملية السفارة الأميركية
5
فنّ
04:16
إبنة نادين نسيب نجيم في جلسة تصوير رائعة... نسخة طبق الأصل عن والدتها؟
فنّ
04:16
إبنة نادين نسيب نجيم في جلسة تصوير رائعة... نسخة طبق الأصل عن والدتها؟
6
أمن وقضاء
04:11
قوى الأمن: توضيح حول انتحار أحد العناصر من عديد فصيلة حراسة السفارة السعودية في بيروت
أمن وقضاء
04:11
قوى الأمن: توضيح حول انتحار أحد العناصر من عديد فصيلة حراسة السفارة السعودية في بيروت
7
فنّ
04:44
نادين الراسي تستعرض قوامها الممشوق بالفيديو.. وتعليقات الجمهور بين "مثيرة" و"شو صايرلها"
فنّ
04:44
نادين الراسي تستعرض قوامها الممشوق بالفيديو.. وتعليقات الجمهور بين "مثيرة" و"شو صايرلها"
8
خبر عاجل
13:59
انتهاء مباراة لبنان وفلسطين بالتعادل ٠-٠ تنهي فرص لبنان للتأهل الى الدور الثاني من تصفيات كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦
خبر عاجل
13:59
انتهاء مباراة لبنان وفلسطين بالتعادل ٠-٠ تنهي فرص لبنان للتأهل الى الدور الثاني من تصفيات كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More