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هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول إنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 27 ميلا بحريا من جنوب المخا باليمن والسلطات تحقق في الأمر

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2024-06-06 | 15:55
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هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول إنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 27 ميلا بحريا من جنوب المخا باليمن والسلطات تحقق في الأمر
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هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول إنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 27 ميلا بحريا من جنوب المخا باليمن والسلطات تحقق في الأمر

 
 
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