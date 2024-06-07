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المقاومة الاسلامية: استهداف مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر وانتشار لجنوده بقذائف المدفعية
آخر الأخبار
2024-06-07 | 12:21
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المقاومة الاسلامية: استهداف مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر وانتشار لجنوده بقذائف المدفعية
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