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احصاءات غرفة التحكم المروري: ١٣ جريحا في ١٢ حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2024-06-08 | 00:07
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احصاءات غرفة التحكم المروري: ١٣ جريحا في ١٢ حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
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