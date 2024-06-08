المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا ثكنة زرعيت بقذائف المدفعية وأصابوها إصابة مباشرة

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مريض بحاجة ماسة الى دم من فئة B+ أو O+ أو O- لإجراء عملية جراحية... للتبرع من اليوم في مركز الصليب الأحمر في انطلياس أو يوم الثلاثاء ١١ حزيران في مستشفى رزق الرجاء الإتصال على الرقم: 71929120