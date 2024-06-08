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مريض بحاجة ماسة الى دم من فئة B+ أو O+ أو O- لإجراء عملية جراحية... للتبرع من اليوم في مركز الصليب الأحمر في انطلياس أو يوم الثلاثاء ١١ حزيران في مستشفى رزق الرجاء الإتصال على الرقم: 71929120

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2024-06-08 | 04:53
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مريض بحاجة ماسة الى دم من فئة B+ أو O+ أو O- لإجراء عملية جراحية... للتبرع من اليوم في مركز الصليب الأحمر في انطلياس أو يوم الثلاثاء ١١ حزيران في مستشفى رزق الرجاء الإتصال على الرقم: 71929120
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مريض بحاجة ماسة الى دم من فئة B+ أو O+ أو O- لإجراء عملية جراحية... للتبرع من اليوم في مركز الصليب الأحمر في انطلياس أو يوم الثلاثاء ١١ حزيران في مستشفى رزق الرجاء الإتصال على الرقم: 71929120

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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