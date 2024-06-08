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المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة
آخر الأخبار
2024-06-08 | 07:50
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المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة
*
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