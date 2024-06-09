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في السباحة والفروسية والتنس والتيكوندو.. أسماء رياضية لبنانية تحلق في سماء السعودية
آخر الأخبار
2024-06-09 | 04:35
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في السباحة والفروسية والتنس والتيكوندو.. أسماء رياضية لبنانية تحلق في سماء السعودية
أقام مجلس التنفيذيين اللبنانيين حفل تكريم في فندق كراون بلازا – الرياض، تحت شعار "نحلق عالياَ… وان حلقنا بعيداً"، لمجموعة من الرياضيين اللبنانيين الذين حصلوا على جوائز وميداليات في مسابقات رياضية عديدة شاركوا فيها في المملكة العربية السعودية بحضور الوزير السابق فادي جريصاتي، ممثلي النوادي الرياضية والمدربين، وفد من فريق النصر السعودي، الإتحاد السعودي للتيكوندو، عدد من أبناء الجالية اللبنانية، أهالي المكرمين ورئيس وأعضاء مجلس التنفيذيين اللبنانيين.
وتخلل التكريم الذي حمل شعار "نحلق عالياَ… وان حلقنا بعيداً" كلمة لنائب رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين طوني الراعي الذي رحب فيها بالحضور وشكر خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لحرصهم على تأمين الأمن والاستقرار للمواطنين والمقيمين على كافة أراضي المملكة، كما أكد أن المملكة العربية السعودية حجزت لنفسها مكانا متقدما على المسرح الرياضي العالمي وذلك من ضمن رؤية 2030 لدعم الكفاءات السعودية ولم تستثني من هذا الدعم المقيمين على أراضيها.
وتوجه الراعي الى المكرمين، بالقول: "لو لم يكن لبنان وطني لاخترت لبنان وطنا لي" هكذا نحن أينما ذهبنا نحمل لبنان في قلبنا.. أينما ذهبنا نكون نحن قلب لبنان.. وأنتم اليوم لستم فقط في القلب، أنتم الأرزة.. أنتم العلم الذي يرفرف بالعالي.. في هذا الوقت لبناننا جريح ويمر بأصعب الأوقات فظهرتم أنتم مثل طائر الفنيق وتداوون جراحه وترفعون اسمه في العالي.. انتم الأمل. انتم المستقبل.. انتم ابطالنا اليوم.. وانتم أمل بكرا.."نحلق عاليا.. وان حلقنا بعيدا" نفتخر بكم ونحبكم!".
وفي الختام، قدّم رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين الأستاذ ربيع الأمين ونائب الرئيس الأستاذ طوني الراعي وأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس السادة نضال خطار، رائد العياش وباسل البطل دروع تكريمية لكل من الرياضيين:
-السباح ألكسندر رشيد يونس الحائز على ميداليات ذهبية خلال مشاركته في مسابقات البطولة بين المناطق وبطولة المملكة في السباحة من 2021 حتى 2024
-لاعبة التنس ميرال محمد فرعون الحائزة على المركز الأول خلال مشاركتها في البطولة الوطنية السعودية لكرة المضرب (عمر تحت 16 سنة) والمركز الأول في بطولة التصنيف السعودية بين 2023 و2024
-السباح محمد عزام بقسماطي الحائز على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية خلال مشاركته في بطولة المملكة في السباحة 2022 - 2023
-السباح محمود عزام بقسماطي الحائز على ميداليات ذهبية وبرونزية خلال مشاركته في بطولة المملكة في السباحة
-الفارسة هيا وسام الأشقر الحائزة على المرتبة الثالثة والرابعة خلال مشاركتها في المسابقة الدولية التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية عن 115 و120 متر من سنة 2021 الى 2024
-السباحة آيه عبد السلام مجدوب الحائزة على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية خلال مشاركتها في بطولة المملكة في السباحة وفي بطولة المناطق
-السباحة داليا حسن صالح الحائزة على ميداليات برونزية خلال مشاركتها في بطولة المملكة للسباحة التي نظمها الاتحاد السعودي للسباحة عن فئة السيدات للمرة الأولى في 2023 وميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في بطولة الرياض للسباحة
-أول لبنانية في فريق النصر السعودي للتيكوندو ألياك أناستاس سركيس الحائزة على المرتبة الثالثة خلال مشاركتها في البطولة الافتراضية للتايكواندو في الصين 2021 وعلى ميداليات ذهبية خلال مشاركتها في البطولة السعودية الأولى للتايكواندو وأفضل لاعبة MVP في البطولة العربية للتايكواندو في مصر وحائزة على ميداليات ذهبية وبرونزية في بطولات عديدة في المملكة وخارجها.
وأقيم عشاء على شرف المكرمين وأهاليهم ومدربيهم.
*
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