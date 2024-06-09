الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

في السباحة والفروسية والتنس والتيكوندو.. أسماء رياضية لبنانية تحلق في سماء السعودية

آخر الأخبار
2024-06-09 | 04:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
في السباحة والفروسية والتنس والتيكوندو.. أسماء رياضية لبنانية تحلق في سماء السعودية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
في السباحة والفروسية والتنس والتيكوندو.. أسماء رياضية لبنانية تحلق في سماء السعودية

أقام مجلس التنفيذيين اللبنانيين حفل تكريم في فندق كراون بلازا – الرياض، تحت شعار "نحلق عالياَ… وان حلقنا بعيداً"، لمجموعة من الرياضيين اللبنانيين الذين حصلوا على جوائز وميداليات في مسابقات رياضية عديدة شاركوا فيها في المملكة العربية السعودية بحضور الوزير السابق فادي جريصاتي، ممثلي النوادي الرياضية والمدربين، وفد من فريق النصر السعودي، الإتحاد السعودي للتيكوندو، عدد من أبناء الجالية اللبنانية، أهالي المكرمين ورئيس وأعضاء مجلس التنفيذيين اللبنانيين. 

وتخلل التكريم الذي حمل شعار "نحلق عالياَ… وان حلقنا بعيداً" كلمة لنائب رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين طوني الراعي الذي رحب فيها بالحضور وشكر خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لحرصهم على تأمين الأمن والاستقرار للمواطنين والمقيمين على كافة أراضي المملكة، كما أكد أن المملكة العربية السعودية حجزت لنفسها مكانا متقدما على المسرح الرياضي العالمي وذلك من ضمن رؤية 2030 لدعم الكفاءات السعودية ولم تستثني من هذا الدعم المقيمين على أراضيها. 

وتوجه الراعي الى المكرمين، بالقول: "لو لم يكن لبنان وطني لاخترت لبنان وطنا لي" هكذا نحن أينما ذهبنا نحمل لبنان في قلبنا.. أينما ذهبنا نكون نحن قلب لبنان.. وأنتم اليوم لستم فقط في القلب، أنتم الأرزة.. أنتم العلم الذي يرفرف بالعالي.. في هذا الوقت لبناننا جريح ويمر بأصعب الأوقات فظهرتم أنتم مثل طائر الفنيق وتداوون جراحه وترفعون اسمه في العالي.. انتم الأمل. انتم المستقبل.. انتم ابطالنا اليوم.. وانتم أمل بكرا.."نحلق عاليا.. وان حلقنا بعيدا" نفتخر بكم ونحبكم!".

وفي الختام، قدّم رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين الأستاذ ربيع الأمين ونائب الرئيس الأستاذ طوني الراعي وأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس السادة نضال خطار، رائد العياش وباسل البطل دروع تكريمية لكل من الرياضيين:

-السباح ألكسندر رشيد يونس الحائز على ميداليات ذهبية خلال مشاركته في مسابقات البطولة بين المناطق وبطولة المملكة في السباحة من 2021 حتى 2024

-لاعبة التنس ميرال محمد فرعون الحائزة على المركز الأول خلال مشاركتها في البطولة الوطنية السعودية لكرة المضرب (عمر تحت 16 سنة) والمركز الأول في بطولة التصنيف السعودية بين 2023 و2024

-السباح محمد عزام بقسماطي الحائز على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية خلال مشاركته في بطولة المملكة في السباحة 2022 - 2023

-السباح محمود عزام بقسماطي الحائز على ميداليات ذهبية وبرونزية خلال مشاركته في بطولة المملكة في السباحة

-الفارسة هيا وسام الأشقر الحائزة على المرتبة الثالثة والرابعة خلال مشاركتها في المسابقة الدولية التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية عن 115 و120 متر من سنة 2021 الى 2024

-السباحة آيه عبد السلام مجدوب الحائزة على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية خلال مشاركتها في بطولة المملكة في السباحة وفي بطولة المناطق

-السباحة داليا حسن صالح الحائزة على ميداليات برونزية خلال مشاركتها في بطولة المملكة للسباحة التي نظمها الاتحاد السعودي للسباحة عن فئة السيدات للمرة الأولى في 2023 وميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في بطولة الرياض للسباحة

-أول لبنانية في فريق النصر السعودي للتيكوندو ألياك أناستاس سركيس الحائزة على المرتبة الثالثة خلال مشاركتها في البطولة الافتراضية للتايكواندو في الصين 2021 وعلى ميداليات ذهبية خلال مشاركتها في البطولة السعودية الأولى للتايكواندو وأفضل لاعبة MVP في البطولة العربية للتايكواندو في مصر وحائزة على ميداليات ذهبية وبرونزية في بطولات عديدة في المملكة وخارجها.

وأقيم عشاء على شرف المكرمين وأهاليهم ومدربيهم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

أخبار لبنان

آخر الأخبار

السباحة

والفروسية

والتنس

والتيكوندو..

أسماء

رياضية

لبنانية

السعودية

LBCI التالي
المقاومة الاسلامية تنعى الشهيد علي خليل حمد "أبو تراب" من بلدة عيترون في جنوب لبنان
المقاومة الإسلامية: إستهدفنا موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابة مباشرة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-04-25

رئيس تحرير مجلة الامن العام العميد منير عقيقي لـ "جدل": الدولة اللبنانية تخلّت عن سيادتها بعد أن طلبت في الفترة بين 2011 و2017 من الـUNHCR الاهتمام بتسجيل أسماء السوريين في لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2024-06-06

جبور لـ جدل: هناك خطة "ب" لقوى المعارضة ومجموعة أسماء تُدرس اذا ما تمّ التراجع عن اسم فرنجية للرئاسة

LBCI
صحف اليوم
2024-06-04

تحرك "اللقاء الديمقراطي": ينأى بنفسه عن طرح الخيار الثالث وأسماء المرشحين (الشرق الاوسط)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-02

أجواء رياضية بامتياز في جونيه والزائرون من كافة المناطق اللبنانية!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
08:53

أحد المطلوبين للقضاء أوقفته شعبة المعلومات وضبطت بحوزته كمية من المخدّرات

LBCI
آخر الأخبار
08:37

رويترز: الحوثيون في اليمن يقولون إنهم استهدفوا مدمرة بريطانية وسفينتين مرتبطتين بها

LBCI
آخر الأخبار
08:18

المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة

LBCI
آخر الأخبار
08:17

المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا التجهيزات التجسسية في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-09

مقدمة النشرة المسائية 09-04-2024

LBCI
أخبار لبنان
2024-05-07

وفد من "لبنان القوي" بحث مع بوحبيب في ملابسات الهبة الأوروبية

LBCI
منوعات
2024-05-22

إشكال في مهرجان كان السينمائي يثير الجدل على مواقع التواصل... إليكم ما حدث! (فيديو)

LBCI
صحة وتغذية
2024-06-07

قولوا وداعاً للشيخوخة...العلماء يكتشفون جيناً جديداً يمكنه إطالة عمر الإنسان!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
ثقافة
13:58

بمناسبة تصنيف فن الأوبرا الإيطالية كتراث ثقافي غيرِ مادي: حفل موسيقي لأهمِّ فناني الأوبرا الدوليين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

الاسلاموفوبيا... هواجس عديدة وتأثير على نتائجِ الانتخابات لصالحِ اليمين المتطرف في أوروبا

LBCI
أخبار لبنان
13:49

تحضيرات لإحتفالات إعلان تطويب المكرّم البطريرك إسطفان الدّويهي الإهدني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

القمة الفرنسية-الاميركية تُعقد على وقع خلاف بين البلدين حول الرئاسة والحرب في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

مبادرة رئاسية جديدة على الطريق... وسط إخفاق مبادرتين سابقتين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

نتائج اليوم الاول من رالي الارز المرحلة الثانية من بطولة لبنان لهذا الموسم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

في رياضة البادل.. حدث عالمي هو الابرز غدا في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

اسرائيل على لائحة العار الأممية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

جبهة الشمال الإسرائيلية بين التهدئة والتوسعة..

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
11:30

سامي الجميل للسيد نصرالله: ضع لبنان أولا وتحرر وسلّم سلاحك للدولة والتزم القانون والدستور ونحن مستعدون للتعاون معك

LBCI
خبر عاجل
11:23

سامي الجميل للسيد نصرالله: هذا البلد لن يرتاح قبل أن تقفل جبهة الجنوب فويلات لبنان بدأت من هذه الجبهة وتنتهي مع إغلاقها

LBCI
صحة وتغذية
16:00

عن غسل الشعر والاعتناء به... طبيبة أمراض جلدية تحذر: تجنبوا القيام بهذا الأمر!

LBCI
اخبار البرامج
15:20

"تعرضت للضرب وشعرت بالإهانة"...زاهي وهبي يفتح قلبه لـ "المجهول" ويتحدث عن تجربة اعتقاله!

LBCI
صحف اليوم
23:38

مصدر أمني لـ"الأنباء" الكويتية: منفذ الهجوم على السفارة الأميركية بايع "داعش" العراق وهو من "الذئاب المنفردة"

LBCI
خبر عاجل
07:41

نعتذر من مشاهدي الـLBCI لعدم بث نشرة الثانية والنصف لنقلنا رالي الأرز مباشرة

LBCI
صحف اليوم
14:10

جعجع لـ""الانباء" الكويتية: نحن لا نرفض الحوار الحقيقي ... وهل يستقبل باسيل ضمن جولة مبادرته الرئاسية؟

LBCI
منوعات
05:42

حفل موسيقي تحول الى مأساة بهذا البلد... قتلى وجرحى إثر تحطم الشرفة الزجاجية للملهى: سقطوا من الطابق الثالث! (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More