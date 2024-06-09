باسيل بعد لقائه الراعي: سنة مرت على آخر جلسة إنتخاب ولم ننجز شيئًا وهناك خسائر يومية تترتب علينا جميعًا كبلد ومجتمع

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك