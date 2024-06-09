باسيل بعد لقائه الراعي: نقوم بجهد للتوافق على رئيس توافقي بناءً على شرطين: بناء الدولة وحماية لبنان وهؤلاء الأشخاص موجودون إذا كنا فعلًا نريد إنتخاب رئيس للجمهورية

صحة غزة: مقتل 274 فلسطينيا وإصابة 698 آخرين في هجوم إسرائيل على مخيم النصيرات

صحة غزة: مقتل 274 فلسطينيا وإصابة 698 آخرين في هجوم إسرائيل على مخيم النصيرات

باسيل: العرف الفعلي الذي يجب أن نخشاه هو استسهال الفراغ الرئاسي ويجب فصل الملف عن أي معطى آخر