باسيل: العرف الفعلي الذي يجب أن نخشاه هو استسهال الفراغ الرئاسي ويجب فصل الملف عن أي معطى آخر

التالي

باسيل بعد لقائه الراعي: نقوم بجهد للتوافق على رئيس توافقي بناءً على شرطين: بناء الدولة وحماية لبنان وهؤلاء الأشخاص موجودون إذا كنا فعلًا نريد إنتخاب رئيس للجمهورية